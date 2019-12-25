Выставка Хона Сонёна в "Эрарте"

Выставка продлится до 29 ноября.

В "Эрарте" проходит необычная выставка Хона Сонёна. Художник начал свой путь с фотографии, а затем изучил оптику, технологии и методы печати.

Зрители увидят интересные трехмерные композиции. Гуляя по выставке, гости неизбежно задумаются о мироздании, кто мы такие, откуда пришли и куда идём. Благодаря лентикулярной печати корейский творец добивается иллюзии глубины, а также исследует природу человека и его места в макрокосме.

Выставка открылась 2 сентября и пройдет до 29 ноября. Попасть на нее можно в понедельник, а также со среды по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Цена билета от 600 рублей.

Фото: erarta.com