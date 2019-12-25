  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка Хона Сонёна в "Эрарте"
Сегодня, 10:00
176
smirenny

Выставка Хона Сонёна в "Эрарте"

0 0

Выставка продлится до 29 ноября.

В "Эрарте" проходит необычная выставка Хона Сонёна. Художник начал свой путь с фотографии, а затем изучил оптику, технологии и методы печати. 

Зрители увидят интересные трехмерные композиции. Гуляя по выставке, гости неизбежно задумаются о мироздании, кто мы такие, откуда пришли и куда идём. Благодаря лентикулярной печати корейский творец добивается иллюзии глубины, а также исследует природу человека и его места в макрокосме.  

Выставка открылась 2 сентября и пройдет до 29 ноября. Попасть на нее можно в понедельник, а также со среды по воскресенье с 10:00 до 22:00. 

Цена билета от 600 рублей.

Фото: erarta.com

Теги: выставка, выставка в эрарте, эрарта
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии