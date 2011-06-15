Выставка "Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта"

Экспозиция продемонстрирует почти два века развития фотографии. Представят 600 произведений 178 авторов, в том числе – Луи Дагера, Вильяма Каррика, Карла Буллы, Александра Родченко, Эля Лисицкого, Бориса Смелова, Бориса Орлова, Сергея Борисова, Влада Мамышева-Монро.
Кураторами выступили сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и художник Ольга Мичи и сооснователь ЦВК Béton, коллекционер и историк фотографии Алексей Логинов.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все