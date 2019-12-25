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Выставка "Фаберже и Великая война" в Главном штабе
Сегодня, 10:00
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smirenny

Выставка "Фаберже и Великая война" в Главном штабе

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Выставка продлится до 15 декабря.

В Главном штабе проходит выставка "Фаберже и Великая война", экспонаты которой позволят посетителям узнать больше об истории Первой мировой войны.

В 1914 фабрику Фаберже переименовали в Московский механический завод, который начал выпускать гранаты, гильзы, кастрюли и умывальники, походные самовары и чайники, зажигалки и чарки. Так, многие изделия фабрики были приспособлены для нужд военного времени.

Цена: от 400 до 700 

Где: Дворцовая пл., 6–8

Фото: hermitagemuseum.org

Теги: выставка, главный штаб
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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