Выставка "Диссоциативное расстройство идентификации" открылась в 3120 Gallery

На выставке представлены картины художника Андрея Помулева.

С 18 июня в 3120 Gallery открылась выставка петербургского художника под названием "Диссоциативное расстройство идентификации". Такое название выставка получила из-за проживаемого расстройства автора, которое он изображал на своих картинах.

Я подобрал для выставки свои работы совсем разной стилистики из коллекций друзей, обозначив этим выбором зреющий во мне конфликт множества личностей. Нет во мне никакого желания "рисовать" одинаково. Пусть говорят, что это непрофессионально, зато не скучно Андрей Помулев, художник

Выставка продлится в Петербурге до 4 июля.

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Фото: предоставлено организаторами