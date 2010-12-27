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Выставка "Цветные сны белых ночей Петербурга"
Сегодня, 12:00
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alexandra08

Выставка "Цветные сны белых ночей Петербурга"

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Серия "Городские дожди" передает дух города: изображения зимнего Петербурга дают холодный колорит и выражают аристократизм архитектуры.

Художник в своих работах отводит особое место цвету - как самому экспрессивному средству выразительности. Серия "Городские дожди" передает дух города: изображения зимнего Петербурга дают холодный колорит и выражают аристократизм архитектуры. Кустанович использует холодные цвета для передачи легкости в морских картинах, а ландшафт земли будет выглядеть незыблемым благодаря тёплым цветам.

Адрес: ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы).

Возрастное ограничение: 

Бесплатно.

Фото: dkust.com 

Теги: выставка, цветные сны белых ночей петербурга
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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