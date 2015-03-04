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Выставка "Цифровая гидра"
Сегодня, 12:00
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Выставка "Цифровая гидра"

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Выставка "Цифровая гидра" будет доступна 28 ноября в галерее "Охра" на набережной Мойки. График работы – 12:00-22:00. Для посетителей старше 12 лет.

На выставке "Цифровая гидра" представлены очень разные художественные произведения мультимедийных художников. 

Экспозиция показывает, что область цифрового искусства амбивалентна и гибридна. И не только по причине появления искусственного интеллекта и нейросети. В основе медиа-арта лежат технологии, и подвидов в сфере существует много: от видео-арта, глитч-арта, саунд-арта к всевозможным метавселенным. 

На выставке представлены "не-игры" от KZ gallery, медиаинсталляции от Александра Малышкина, видео-арт от дуэта Dimitriev & Yanak, фиджитал-объекты от Lenor и Катарины Кано. 

Фото: vk.com 

Теги: выставка, экспозиция
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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