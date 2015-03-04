Выставка "Цифровая гидра" будет доступна 28 ноября в галерее "Охра" на набережной Мойки. График работы – 12:00-22:00. Для посетителей старше 12 лет.

На выставке "Цифровая гидра" представлены очень разные художественные произведения мультимедийных художников.

Экспозиция показывает, что область цифрового искусства амбивалентна и гибридна. И не только по причине появления искусственного интеллекта и нейросети. В основе медиа-арта лежат технологии, и подвидов в сфере существует много: от видео-арта, глитч-арта, саунд-арта к всевозможным метавселенным.

На выставке представлены "не-игры" от KZ gallery, медиаинсталляции от Александра Малышкина, видео-арт от дуэта Dimitriev & Yanak, фиджитал-объекты от Lenor и Катарины Кано.

Фото: vk.com