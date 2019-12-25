Выставка "Бисер многоценный"

Экспонаты терпеливого труда в Голубой гостиной Музея-усадьбы Г. Р. Державина.

В Голубой гостиной Музея-усадьбы Г. Р. Державина собрали украшения из бисера конца XVIII–XIX веков. На выставке можно найти красивые и пестрые сумочки и кошельки, футляры и чехлы, бювары, игольники и даже обшитые бисером записные книжки и плакетки.

В этих миниатюрных экспонатах – не только красота, но и терпение и мастерство их создательниц. История бытования подобных вещей чаще всего остается неизвестной, поэтому предметы могут быть интересны с точки зрения их владелиц: на выставке есть вещи, принадлежавшие Е. П. Ганнибал и В. А. Нащокиной.

Выставка работает до 6 декабря.

Цена билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей льготный

Место: Музей-усадьба Г. Р. Державина, наб. реки Фонтанки, 118

Фото: vk.com/museumpushkinspb