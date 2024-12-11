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Выставка "Авторский стиль" в "Ленфильме"
Сегодня, 12:00
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Выставка "Авторский стиль" в "Ленфильме"

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Выставка "Авторский стиль" будет доступна 6 февраля в киностудии "Ленфильм". График работы – 12:00-20:00. Для гостей старше 6 лет.

Инсталляция "Авторский стиль" представит яркие миры, которые созданы по мотивам жизни, творчества, научной работы поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников.

Выставка занимает 13 залов на площади 400 "квадратов". Декорации дополнены аудиоспектаклем, озвученным актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком. 

Этот проект – результат труда команды авторов творческой мастерской "Невский баталист", специалистов с большим опытом. 

Фото: пресс-служба "Ленфильма" 

Теги: выставка, ленфильм
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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