Выставка "Авторский стиль" в "Ленфильме"

Инсталляция "Авторский стиль" представит яркие миры, которые созданы по мотивам жизни, творчества, научной работы поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников.
Выставка занимает 13 залов на площади 400 "квадратов". Декорации дополнены аудиоспектаклем, озвученным актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком.
Этот проект – результат труда команды авторов творческой мастерской "Невский баталист", специалистов с большим опытом.
Фото: пресс-служба "Ленфильма"
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