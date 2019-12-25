Выставка "Андрей Мышкин. Идиотский город"

Выставка фоторабот Андрея Мышкина проходит в музее Достоевского.

Петербург в фотоработах Андрея Мышкина населен чудаками, странными людьми и "смешными", а то и вовсе шутами.

И это их город, в другом они бы не могли существовать. И в этом смысле название выставки органично определяет ее суть и соответствует месту, где она разместилась

сообщили организаторы.