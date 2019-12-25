Выставка "Андрей Мышкин. Идиотский город"

Выставка фоторабот Андрея Мышкина проходит в музее Достоевского.
Петербург в фотоработах Андрея Мышкина населен чудаками, странными людьми и "смешными", а то и вовсе шутами.
И это их город, в другом они бы не могли существовать. И в этом смысле название выставки органично определяет ее суть и соответствует месту, где она разместилась
сообщили организаторы.
Сам художник сообщил, что "жмет кнопочку", чтобы сделать фото и сложить мозаику картины мира.
Когда: с 11.00-18.00 (касса до 17.30)
Где: Кузнечный пер., 5/2
Цена: до 250
Фото: md.spb.ru
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