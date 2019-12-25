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Выставка "Андрей Мышкин. Идиотский город"
Сегодня, 15:00
502
smirenny

Выставка "Андрей Мышкин. Идиотский город"

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Выставка пройдет до 25 ноября.

Выставка фоторабот Андрея Мышкина проходит в музее Достоевского. 

Петербург в фотоработах Андрея Мышкина населен чудаками, странными людьми и "смешными", а то и вовсе шутами.
И это их город, в другом они бы не могли существовать. И в этом смысле название выставки органично определяет ее суть и соответствует месту, где она разместилась

сообщили организаторы.

Сам художник сообщил, что "жмет кнопочку", чтобы сделать фото и сложить мозаику картины мира. 

Когда: с 11.00-18.00 (касса до 17.30)

Где: Кузнечный пер., 5/2

Цена: до 250

Фото: md.spb.ru

Теги: выставка, достоевский
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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