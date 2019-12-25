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Выставка "Андреас Ваннештедт. Анимация"
Сегодня, 12:00
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smirenny

Выставка "Андреас Ваннештедт. Анимация"

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Некоторые работы приближены к популярному сейчас феномену ASMR.

В Музее современного искусства "Эрарта" проходит выставка стокгольмского художника Андреаса Ваннештедта. 

Художник создает трехмерные скульптуры и завораживающую циклическую анимацию. Авторский стиль угадывается широкой палитрой ненасыщенных цветов, необычными геометрическими фигурами, уравновешенными композициями и природными материалами. Экспонаты успокаивают, вызывая чувство умиротворения и даже транса. Некоторые работы, кстати, приближены к популярному сейчас феномену ASMR.

Где:  29-я линия В.О., 2

Цена: от 600 рублей

Фото: Эрарта

Теги: анимация, выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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