Выставка "Андреас Ваннештедт. Анимация"

Некоторые работы приближены к популярному сейчас феномену ASMR.

В Музее современного искусства "Эрарта" проходит выставка стокгольмского художника Андреаса Ваннештедта.

Художник создает трехмерные скульптуры и завораживающую циклическую анимацию. Авторский стиль угадывается широкой палитрой ненасыщенных цветов, необычными геометрическими фигурами, уравновешенными композициями и природными материалами. Экспонаты успокаивают, вызывая чувство умиротворения и даже транса. Некоторые работы, кстати, приближены к популярному сейчас феномену ASMR.

Где: 29-я линия В.О., 2

Цена: от 600 рублей

Фото: Эрарта