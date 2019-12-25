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Выставка "Айвазовский. Рерих. Кандинский. Ожившие полотна"
Сегодня, 11:00
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smirenny

Выставка "Айвазовский. Рерих. Кандинский. Ожившие полотна"

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Мультимедийная выставка проходит в Lumiere Hall.

В Lumiere Hall снова "оживут" полотна Айвазовского, Рериха и Кандинского.

Отметим, что большинство работ представлены в формате ps-3D, что позволяет посетителям почувствовать себя внутри картины. Мощные лазерные проекторы, объемный звук и современные технологии обеспечат эффект полного погружения в творчество художников. Мультимедийное шоу позволит погрузится в их произведения, прочувствовать и лучше понять мастеров и их работы.

Где: набережная Обводного канала, 74

Цена: от 400 рублей

Теги: выставка, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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