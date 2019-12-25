Выставка "100 лет Леониду Шварцману"

Выставка пройдет в Бертгольд-центре.

В Петербурге пройдет выставка, посвященная Леониду Ароновичу Шварцману, который внес неоценимый вклад в развитие отечественной анимации.

Шварцман создал Чебурашку, Крокодила Гену и Шапокляк. Также фильмы режиссера – основа "Золотой коллекции" российской мультипликации: "Аленький цветочек" (1952), "Золотая антилопа" (1954), "Снежная королева" (1957), "Варежка" (1967), "Крокодил Гена" (1969), "Чебурашка" (1971), "Шапокляк" (1974), серия фильмов "38 попугаев" и другие.

На выставке представили более 60 работ и эскизов Л.А. Шварцмана.

Где: Гражданская улица, 13; Бертгольд-центр.

Фото: Википедия