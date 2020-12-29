Высокий индекс омега-3 в крови снижает риск смерти от коронавируса

В исследовании приняли участие 100 пациентов с коронавирусом.

Ученые Института исследования жирных кислот и других научных организаций США подтвердили, что высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови может предотвратить смерть от COVID-19. Научная статья была опубликована в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

В исследовании приняли участие 100 пациентов с коронавирусом. У каждого взяли образец крови и проанализировали на омега-3 индекс (O3I). После полученных результатов пациентов поделили на четыре группы. Среди заболевших скончались 14 человек, при этом в группе с самым высоким O3I была зафиксирована только 1 смерть. Ученые пришли к выводу, что вероятность смерти у людей с высоким O3I на 75% меньше, чем у остальных.

По словам ученых, хотя результаты исследования нельзя считать статистически значимыми, они все же свидетельствуют в пользу жирных кислот.

Также специалисты назвали ежедневную дозу витамина D.

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