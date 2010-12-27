Депутат ЗакСа попросил Албина остановить снос домов на Тележной

Член городского парламента Борис Вишневский попросил вице-губернатора Игоря Албина на время приостановить работы по демонтажу исторических домов 21-29 на Тележной улице.

Вице-губернатора Петербурга Игоря Албина попросили приостановить снос домов на Тележной улице. С такой просьбой к чиновнику обратился депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Также парламентарий потребовал копии технических заключений с результатами обследований конструкций исторических зданий.

В связи со значительным общественным интересом к судьбе домов 21-29 по Тележной улице, прошу предоставить мне для ознакомления копии технических заключений по результатам обследования строительных конструкций указанных домов. Из обращения Бориса Вишневского

Депутат с градзащитниками накануне осмотрел здания. У него вызывает сомнения необходимость сноса зданий. Он хочет изучить документы, чтобы передать из независимым экспертам.

Решение о сносе домов 21, 23, 25-27, 29 на Тележной улице приняли Комитет по имущественным отношениям и администрация Центрального района. Здания были повреждены во время строительства метро. До 2012 года их полностью расселили.

Фото: Красивый Петербург