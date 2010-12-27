В МВД ответили на вопрос о пьяных судьях за рулем

Бориса Вишневского ответ из ведомства не устроил, так как они не рассказали о мерах воздействия.

4 апреля депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский получил официальный ответ от МВД на вопрос о пьяных судьях, пойманных за рулем.

Как рассказали в пресс-службе Фракции "Яблоко", в Министерстве внутренних дел в ответ на обращение заявили, что если судью остановят и окажется, что он управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то "незамедлительно вызывается руководитель подразделения ГИБДД, который без промедления информирует о случившемся прокуратуру и суд".

Борис Вишневский отметил, что ведомство предоставило неполный ответ на заданный вопрос об ответственности за данное нарушение.

Остается открытым вопрос, будет ли пьяный судья наказан, и как потом доказать, что он был пьян, и лишить его прав. Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблоко" в Санкт-Петербурге

Депутат добавил, что намерен действовать дальше. Ранее было известно, что Вишневский обратился в МВД, чтобы для судей, пойманных за рулем в алкогольном опьянении, вернули медицинское освидетельствование.

Piter.tv рассказывал, что приказ МВД №948 изначально лишал судей привилегий на дорогах. Однако в конце прошлого года были введены кардинальные поправки, предоставляющие полный спектр полномочий. С декабря сотрудники ГИБДД не имеют права лишать судей водительского удостоверения. По мнению Бориса Вишневского – это "лазейка для ухода об ответственности".