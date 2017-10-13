Судьям разрешено ездить за рулем в пьяном виде

Инспектора ДПС не смогут задерживать и составлять протокол в отношении пьяного судьи за рулем.

Вступил в силу приказ МВД о том, что сотрудникам ДПС запрещается применять к пьяным судьям за рулем какие-либо меры воздействия.

Дорожно-патрульная служба не имеет права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения судей. Отмечается, что в отношении судьи нельзя даже составить протокол. Теперь инспекторы, должны описать ситуацию в рапорте, а после направить вышестоящему руководству. Тогда начальники имеют право обратиться с материалами в надзорное ведомство.

Напомним, ранее судья на дороге приравнивался к обычному водителю. Инспектор мог отстранить его от управления машиной, провести освидетельствование на состояние опьянения, а также применить другие меры обеспечения.