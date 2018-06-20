В сети появился трейлер российского интерактивного сериала "Digital Доктор"

Премьера сериала запланирована на 25 мая.

В сети появился первый трейлер отечественного интерактивного сериала "Digital Доктор", в котором зритель сможет самостоятельно управлять поступками персонажей. Ролик был опубликован на официальном ютуб канале российской студии "Дикий Digital".

Сюжет сериала основан на комиксе "Digital Доктор". В его основу легли фантазии авторов на тему цифровой болезни человечества, когда пользователи заболевают вирусом дополнительной реальности или страдают от своих "масок" из социальной сети. Главный герой сериала и комикса занимается спасением людей от digital-вируса.

По словам создателей проекта, зрителям предстоит выбирать за персонажа развитие сюжета и помогать ему спасти мир. Пользователю предстоит чинить сломавшийся гаджет с помощью решения логической задачи, писать код или "просто жать на клавиши клавиатуры, чтобы двинуть сюжет дальше".



Короче говоря, Digital Доктор – это сериал + отечественный комикс + интерактивные/игровые элементы... Кажется, такого еще не было. Нигде.

- подытожили создатели

Авторами шоу выступил Виктор и Виктория Кравченко, а главные роли исполнили Данила Якушев, Юлия Франц, Виктор Пипа. Премьера сериала состоит 25 мая на специальном сайте проекта. Всего запланировано 4 эпизода длительностью около 15 минут.

Ранее на Piter.TV: Netflix показала первый трейлер про детей-"насильников

Фото и видео: Дикий Digital