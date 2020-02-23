Вышел трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон. Осада"

Netflix расскажет свою версию конфликта на планете Кибертрон.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон. Осада". Ролик был вышел на официальном YouTube-канале компании 22 февраля.

Лента является первая часть трилогии о том, как Автоботы и Десептиконы вступили в конфликт на родной планете Кибертрон. По сюжету мультфильма они ищут источник своей силы. Герои считают, что это не та жизнь, которую они себе представляли, но это жизнь, за которую они хотят бороться.

Точная дата премьеры пока неизвестно, но авторы отметили, что мультфильм выйдет на Netflix уже скоро.

Фото и видео: Netflix