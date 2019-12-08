Вышел трейлер фильма "История Дэвида Копперфильда"

В картине сыграли такие звездные актеры, как Хью Лори и Тильда Суинтон.

В сети опубликован трейлер драматической комедии "История Дэвида Копперфилда", в основу которой легла одноименная книга писателя Чарльза Диккенса.

Сюжет картины повествует о жизни юного англичанина, которые в молодом возрасте теряет отца. Мама героя выходит замуж за чопорного господина, с которым у мальчика сразу возникает конфликт. Картина рассказывает о жизни, полной приключений, любви и предательства, упорства и поиска себя. В конце герой, прошедший долгий пусть становится знаменитым писателем и обретается настоящее счастье.

Фильм снял режиссер Армандо Ианнуччи. Главные роли в ленте сыграли Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Софи Макшера, Хью Лори, Дев Патель, Анайрин Барнард и другие. В России картина выйдет 7 мая 2020 года.

Видео: YouTube/IVideos