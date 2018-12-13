В сети вышел трейлер драмы "Любовь по Фрейду"

Премьера фильма в России запланирована на 4 июля 2019 года.

В сети появился трейлер французского драматического фильма "Любовь по Фрейду", По сюжету картины психотерапевт Сибил, готовится написать свое очередное произведение. Она решает свести к минимуму приём пациентов, однако соглашается на уговоры молодой актрисы. Дальнейшие откровения новой пациентки могут сильно изменить жизнь главной героини.

Режиссером фильма стала Жюстин Трие. В актерском составе числятся Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер, Нильс Шнайдер и другие. Премьера фильма в России запланирована на 4 июля 2019 года.

Из тех картин, что уже показывают в кинотеатрах РФ лидером проката, ожидаемо, стал блокбастер "Мстители:Финал". Также высокий интерес со стороны аудитории получил последний сезон сериала "Игры Престолов".

Видео: Kinoafisha International