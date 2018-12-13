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В сети вышел трейлер драмы "Любовь по Фрейду"

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Премьера фильма в России запланирована на 4 июля 2019 года.

В сети появился трейлер французского драматического фильма "Любовь по Фрейду", По сюжету картины психотерапевт Сибил, готовится написать свое очередное произведение.  Она решает свести к минимуму приём пациентов, однако соглашается на уговоры молодой актрисы. Дальнейшие откровения новой пациентки могут сильно изменить жизнь главной героини.

Режиссером фильма стала Жюстин Трие. В актерском составе числятся  Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер, Нильс Шнайдер и другие. Премьера фильма в России запланирована на 4 июля 2019 года.
Из тех картин, что уже показывают в кинотеатрах РФ лидером проката, ожидаемо, стал блокбастер "Мстители:Финал". Также высокий интерес со стороны аудитории получил последний сезон сериала "Игры Престолов".

Видео: Kinoafisha International

Теги: любовь по фрейду, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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