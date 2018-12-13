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"Мстители:Финал" по кассовым сборам догнали "Звездные войны"

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В первые выходные проката кинокартина собрала 1,2 млрд долларов.

"Мстители:Финал" стали вторым самым кассовым фильмом в мировой истории.  В минувшую пятницу кинокартина собрала в мире 128 млн долларов, а в целом 1,9 млрд.

Тем самым последние "Мстители" максимально приблизилась к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы". В 2015 году он на второй недели собрал 149 млн долларов, а за все время более 2 млрд.

Напомним, в мировом прокате "Мстители.Финал" стартовали 24 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили 1,2 млрд долларов.

Видео: трейлер "Мстители: Финал"

Теги: звездные войны, кино, мстители финал
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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