"Мстители:Финал" по кассовым сборам догнали "Звездные войны"

В первые выходные проката кинокартина собрала 1,2 млрд долларов.

"Мстители:Финал" стали вторым самым кассовым фильмом в мировой истории. В минувшую пятницу кинокартина собрала в мире 128 млн долларов, а в целом 1,9 млрд.

Тем самым последние "Мстители" максимально приблизилась к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы". В 2015 году он на второй недели собрал 149 млн долларов, а за все время более 2 млрд.

Напомним, в мировом прокате "Мстители.Финал" стартовали 24 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили 1,2 млрд долларов.

Видео: трейлер "Мстители: Финал"