Вышел релизный трейлер головоломки The Talos Principle 2

Издательство Devolver Digital представило релизный трейлер головоломки The Talos Principle 2, которая является продолжение игры от создателей серии The Serious Sam.

В опубликованном видео разработчики показали кадры из вступления и масштабность грядущего проекта на Unreal Engine 5. Новинка выйдет на рынок 2 ноября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Для нее также будет доступен перевод на русском языке.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер игры The Day Before от разработчиков из Якутии.

