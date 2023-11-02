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Вышел релизный трейлер головоломки The Talos Principle 2

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Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Издательство Devolver Digital представило релизный трейлер головоломки The Talos Principle 2, которая является продолжение игры от создателей серии The Serious Sam.

В опубликованном видео разработчики показали кадры из вступления и масштабность грядущего проекта на Unreal Engine 5. Новинка выйдет на рынок 2 ноября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Для нее также будет доступен перевод на русском языке.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер игры The Day Before от разработчиков из Якутии.

Видео: YouTube / PlayStation

Теги: devolver digital, the talos principle 2, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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