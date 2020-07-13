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В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что вышел первый трейлер мультсерила Star Trek: Lower Decks от сценариста "Рика и Морти". Ролик опубликован на YouTube-анале CBS All Access.

Известно, что над сериалом трудился один из сценаристов и продюсеров "Рика и Морти" Майк Макмахан. В сюжете история сотрудников нижних уровней U.S.S. Cerritos. Авторы планируют раскрыть в мультсериале тему классового неравенства.

Премьера проекта анонсирована на 6 августа.

Ранее мы сообщали о том, что в сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.

Видео:CBS All Access/YouTube