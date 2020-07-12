В сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке

Презентация Ubisoft Forward состоится только завтра вечером.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6. Примечательно, что трейлер на французском языке опубликован за сутки до официальной презентации.

В трейлере главный герой диктатор Антоне Кастилло, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито, выводит на балкон резиденции своего несовершеннолетнего сына. В это время на улицах идут массовые протесты. В итоге Кастилло дает мальчику в руки гранату и просит бросить её в протестующих.

Официальная презентация состоится 13 июля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.

Видео: YouTube / Joan