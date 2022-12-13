Вышедший из берегов Волхов затопил несколько деревень

Волхов затопил Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино.

В Новгородской области в воскресенье, 9 апреля, произошло наводнение. Жители нескольких населенных пунктов пожаловались на подтопление. Об этом пишет издание "Подъем".

Волхов затопил Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. Больше всего досталось дачным участкам, обычно пустующим в первой половине весны.

Ранее синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге до середины апреля. Пасмурные дни вероятны во второй половине наступающей недели. По словам синоптика, главная роль в эти десять дней будет отведена солнцу.

Фото: Piter.tv