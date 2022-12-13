Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге до середины апреля

Пасмурные дни вероятны во второй половине наступающей недели. По словам синоптика, главная роль в эти десять дней будет отведена солнцу.

В Петербурге установилась тепла и солнечная погода. Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет петербуржцев во второй половине апреля. Об этом пишут "Невские новости".

По словам Шувалова, десять дней с температурой днем не ниже +10 градусов. Он добавил, что "и все же доминирование антициклонов, а значит, и погоды без осадков с обилием солнца, не будет абсолютным. Город будет находиться на западной периферии этих антициклонов".

Пасмурные дни вероятны во второй половине наступающей недели. По его словам, главная роль в эти десять дней будет отведена солнцу.

Ранее за сутки ковидом заразились 209 жителей в Ленобласти. Еще двое жителей области оказались в больницах в связи с осложнениями.

Фото: piter.tv

