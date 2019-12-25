Вырубка деревьев из-за строительства храма на Крестовском острове вызвала вопросы у местных жителей

Piter.tv получил ответ о текущем состоянии объекта в районной администрации.

Признанным центром обсуждения проблем городской среды в Петербурге становятся группы в социальных сетях. Одна из таких дискуссий недавно развернулась в сообществе "Петроградская диаспора" в соцсети Facebook. Там появилась информация, что ради строительства будущей церкви на Крестовском острове пришлось вырубить зеленый сквер, в котором росли березы. Сообщения о развернувшемся строительстве появились и в других сообществах в соцсетях, например "ВКонтакте".

Пользователи напомнили, что в пешей доступности в районе уже располагаются три храма – Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь, храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, приход храма святой блаженной Ксении Петербургской на улице Лахтинской. Такого темпа строительства многие жители не ожидали – половина деревьев уже вырублено, сообщают они. Отмечается отдельно, что никаких публичных слушаний и встреч с жителями не проводилось.

Piter.tv решил разобраться в ситуации и обратился с вопросами о строительстве храма в пресс-службу администрации Петроградского района.

Данный участок "не являлся и не является" территорий, включенной в перечень зеленых насаждений общего пользования, отметили в районной администрации.

Вырубка зеленых насаждений проводилась организацией АО "Садово-парковое предприятие "Центральное" по договору с православной местной религиозной организацией Приход Крестовоздвиженского храма на Крестовском острове г. Санкт-Петербурга. Работы проводились в соответствии с порубочным билетом N 1-07-21/-0 от 11.02.2021, выданным Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга на основании Акта обследования сохранения (сноса), пересадки зелёных насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости от 17.12.2020 N 152/20. Восстановительная стоимость утраченных насаждений полностью оплачена. Большинство деревьев были аварийными и представляли угрозу жизни и здоровью граждан, о чем свидетельствуют материалы фотофиксации. В настоящее время произведена установка строительного ограждения – пресс-служба администрации Петроградского района

Нам напомнили, что публичные обсуждения различных вопросов организуются в нашем городе только в нескольких случаях:

при подготовке проекта закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга; при подготовке проектов планировки и проектов межевания территории Санкт-Петербурга; по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Учитывая, что указанный земельный участок расположен в территориальной зоне, для которой "религиозное использование" является основным видом разрешенного использования, проводить публичные обсуждения не требуется – пресс-служба администрации Петроградского района

Судя по всему, будущий православный Крестовоздвиженский храм на Крестовском острове – проект с внушительным историческим контекстом.

Информация на официальном сайте прихода гласит, что закладка приходского храма на Крестовском острове по проекту архитектора Е.И. Константиновича состоялась в 1916 году. Однако через несколько лет все действующие православные храмы в районе были закрыты и ликвидированы, отмечается в публикации. На сайте также указывается, что новая история храма началась с 2008 года.

Тогда после образования инициативной группы по строительству на Крестовском острове православного храма начался сбор подписей в поддержку строительства. После благословения от митрополита, поиска участка и проектных работ, строительство стартовало на участке, расположенном на Константиновском проспекте.

Разрешение Госстройнадзора приход на Крестовском острове получил еще осенью 2020-го года, а сам земельный участок – в 2018-м.

Фото: Facebook / Петроградская диаспора, kresthram.ru