Выпускников вузов предлагают автоматически считать безработными

Работодателям предлагают выплачивать субсидии.

Ректор Российского технического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж обратился к министру труда Антону Котякову. Он предлагает выпускников вузов считать безработными автоматически и выплачивать работодателям за трудоустройство выпускников субсидии. Об это пишет РБК.

Отмечается, что в 2021 году в России запустили механизм субсидирования работодателей за трудоустройство россиян, которые состоят в центре занятости. Так, за каждого человека предусматривается выплата, размер которой составляет три минимальных размера оплаты труда. В этом году сумма составит 38 тыс. 376 рублей.

Предполагается, что благодаря этому механизму компании будут сохранять сотрудников. Выплаты производятся после одно месяца работы сотрудника, после трех месяцев и после шести.

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