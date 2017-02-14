Выпуск "икеевских" фрикаделек прекратили на петербургском заводе

После ухода компании завод продолжил выпуск фрикаделек, но по другой рецептуре.

Завод в Петербурге "Пит-Продукт" перестал выпускать фрикадельки по рецептуре шведской компании IKEA. Об этом в пятницу,14 октября, пишет "Деловой Петербург".

Завод находится в Горелово. Он был единственным поставщиком фрикаделек для компании. Поставки достигали 280 тонн фрикаделек в месяц. На Сейчас объёмы производства на предприятий составляют порядка 30% от этого показателя. После ухода компании завод продолжил выпуск фрикаделек, но по другой рецептуре.

Фото: phxere

