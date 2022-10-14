Группа "Эталон" построит завод по производству модульных конструкций в индустриальном парке "Горелово"

Объем инвестиций оценивают в 600-700 млн рублей.

Стало известно, что производственный комплекс объемно-блочных конструкций (ПК ОБК) в индустриальном парке "Горелово" Ленобласти возведет группа "Эталон". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что площадь завода составит 10 тыс. "квадратов". Объем инвестиций оценивают в 600-700 млн рублей. Основной корпус будет готов к эксплуатации уже в 2024 году, а в начале следующего, 2025-го, на территории производства появится железнодорожная инфраструктура. Кроме того, построят место для хранения и отгрузки.

Продукция предприятия будет представлять материалы для возведения жилых домов и других зданий по технологии модульного домостроения.

Фото: Piter.TV