В Ленобласти запустят новый завод строительных модулей

Завершение строительства основного корпуса запланировано на 2024 год.

Застройщик из ТОП-5 России открывает свой первый завод в Новогорелово. Здесь запустят масштабное производство модулей, которые будут использоваться при строительстве жилья и социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Сегодня модульные технологии становятся особенно востребованными, ведь темпы строительства растут. Поэтому для нас особенно отрадно, что в Ленинградской области появился новый завод, который с помощью отечественных технологий сможет обеспечить необходимыми материалами как многоквартирные, так и частные дома, социальные и общественно-деловые объекты. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Производственный комплекс объемно-блочных конструкций ПК ОБК расположен в индустриальном парке Горелово в Ленинградской области. Завершение строительства основного корпуса запланировано на 2024 год, а в начале 2025 года появятся ж/д инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Проектная мощность производственного комплекса составит до 1 000 объемно-блочных конструкций в год.

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Фото: администрация Ленобласти