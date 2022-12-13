Мамы тройняшек в Петербурге смогут получать 3 млн рублей

Предполагается, что выплату можно будет потратить на приобретение квартиры.

В ЗакСе Северной столицы рассматривают новую инициативу о выплатах женщинам, которые родили трёх и более детей одновременно. Размер единовременной помощи составит 3 млн рублей, которые можно будет потратит на покупку квартиры. Об этом сообщила пресс-служба петербургского парламента.

Введение выплат обсудили в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. По словам депутата Михаила Амосова, инициатива поддержит семьи, которые внесли большой вклад в стабилизацию демографии. На данный момент сформирована рабочая группа, которая будет анализировать замечания и предложения по законопроекту. Пока он дорабатывается.

Добавим, что в 2019 году в Северной столице проживало 6 многодетных семей, в которых одновременно родилась тройня. В 2020-ом их количество увеличилось до восьми, а в 2021-ом их насчитывалось уже 11.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС утвердил снос исторических зданий ради терминала ВСМ и нового моста.

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