Виолончельный концерт Яна Максина и Zaria Band

Американский виолончелист Ян Максин приедет в Петербург накануне выхода своего нового альбома "SEMPRE". Композитор и вокалист российского происхождения поет на более чем двадцати языках, играет музыку классиков и современников и мастерски замешивает в музыку природные мотивы. Музыкант давно создал собственный стиль, поет во время игры и не боится смешивать жанры.
На концерте прозвучат произведения Баха, Пьяццоллы, блюз, фьюжн барокко, авторские композиции и любимые песни Максина в сопровождении российского музыкального проекта "ZARIA", фронтментом которой виолончелист и является. Свою музыку виолончелист называет лекарством, омывающим души.
"Излечиться" можно будет в неповторимой атмосфере – в некогда сгоревшей Анненкирхе.
Адрес: Анненкирхе, ул. Кирочная, 8в
Цена: 700 рублей (льготникам – 500)
Фото: пресс-служба концерта
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