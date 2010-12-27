Виолончельный концерт Яна Максина и Zaria Band

Американский музыкант и российский ансамбль на одной сцене.

Американский виолончелист Ян Максин приедет в Петербург накануне выхода своего нового альбома "SEMPRE". Композитор и вокалист российского происхождения поет на более чем двадцати языках, играет музыку классиков и современников и мастерски замешивает в музыку природные мотивы. Музыкант давно создал собственный стиль, поет во время игры и не боится смешивать жанры.

На концерте прозвучат произведения Баха, Пьяццоллы, блюз, фьюжн барокко, авторские композиции и любимые песни Максина в сопровождении российского музыкального проекта "ZARIA", фронтментом которой виолончелист и является. Свою музыку виолончелист называет лекарством, омывающим души.

"Излечиться" можно будет в неповторимой атмосфере – в некогда сгоревшей Анненкирхе.



Адрес: Анненкирхе, ул. Кирочная, 8в

Цена: 700 рублей (льготникам – 500)

Фото: пресс-служба концерта