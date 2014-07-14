Виновника смертельного ДТП на улице Трефолева осудили на 8 лет

В результате аварии погибли два человека.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении местного жителя Александра Лесных, который стал виновником смертельного ДТП на улице Трефолева. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия произошла вечером 7 октября 2020 года. Установлено, что Лесных сел за руль грузовика в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, выехав на встречную полосу, врезался в Volkswagen Jetta. После чего он скрылся с места происшествия.

Водитель и пассажирка иномарки погибли от полученных травм. Также пострадала находившаяся в машине такса.

Суд признал Лесных виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также взыскал штраф 4,5 млн рублей в качестве морального вреда.

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Фото: Piter.TV