Виновника смертельного ДТП на Дунайском отпустили под подписку

Инцидент произошел накануне.

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Дунайском проспекте. В результате аварии пострадали 4 пешехода, один из них скончался в больнице.

ДТП произошло 25 февраля в 16:00 у дома №33 по Дунайскому проспекту. Водитель "Мазды" при повороте налево столкнулся с "ВАЗ", который ехал во встречном направлении. В итоге отечественный автомобиль вылетел на тротуар и сбил прохожих и осветительный столб.

Школьницы 13-ти и 14-ти лет получили травмы средней степени тяжести, 31-летнюю петербурженку доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Мужчину 73-ти лет спасти не удалось.

В отношении 18-летнего водителя "Мазды" возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. По информации "78.ru", молодого человека отпустили под подписку.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"