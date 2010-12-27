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Виновница ДТП с участием пятилетнего ребенка сядет на год
Сегодня, 21:26
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Rybka123

Виновница ДТП с участием пятилетнего ребенка сядет на год

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Помимо этого женщина выплатит большую сумму компенсации.

Калининский суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Санкт-Петербурга Зинаиды К., по вине которой пятилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент случился в июне 2017 года. Тогда подсудимая, будучи за рулем, нарушила ПДД и врезалась в другой автомобиль. В пострадавшей машине находился 5-летний мальчик, которого медики госпитализировали в тяжелом состоянии.

Суд назначил виновнице аварии наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также ей предстоит заплатить в пользу ОМС 225 тысяч рублей и компенсировать моральный вред в размере 350 тысяч рублей. Женщина полностью признала вину и согласилась с обвинением.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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