Жилкомсервис заплати 200 тысяч за плохое содержание исторического дома

Компания не следила за состоянием внешнего облика исторического здания и не проводила аварийные работы.

Куйбышевский районный суд оштрафовал петербургский "Жилкомсервис №1 Центрального района" за то, что организация нарушила требования сохранения, использования и охраны объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет о доходном доме фон Дервиза П.П., который входит в состав "Дома по Большой Конюшенной улице с флигелями" и "Дома по набережной реки Мойки с флигелями".

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов, компания не следила за состоянием внешнего облика исторического здания и не проводила аварийные работы. Это привело к тому, что дома -находятся в неудовлетворительном состоянии, декоративные элементы фасадов частично утрачены, на дворовых фасадах и крыше размещено вентиляционное оборудование, установлены кондиционеры, поздняя пристройка. За все нарушения Жилкомсервис заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV