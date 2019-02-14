Видео: на Садовой труба упала на тротуар

Пострадавших нет.

В Петербурге на голову людей больше не падает наледь, однако гулять возле домов до сих пор опасно. В социальных сетях очевидцы разместили видео, на котором запечатлено, как с крыши одного из домов на Садовой улице отвалилась труба и упала на тротуар. К счастью, в этот момент на месте падения никого не было.

На Садовой с дома 31 отделилась вторая ступень трубопровода ни в кого не попав

- написали пользователи



Инцидент не только расстроил петербуржцев, но и стал поводом для шуток. Один из читателей группы "ДТП и ЧП" написал, что трубы заняли место снега. Другой саркастично подметил, что подобная участь уготована целому зданию.

Ранее на Piter.TV: Возле "Московской" маршрутка врезалась в автобус, три человека пострадали

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"