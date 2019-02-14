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Видео: возле "Московской" маршрутка врезалась в автобус, три человека пострадали

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В больницу госпитализировали женщину и двух девушек 18-19 лет.

В четверг, 14 февраля, на Московском проспекте произошла авария с участием маршрутного такси и автобуса. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как видно на видео, авария произошла недалеко от станции метро "Московская". На участке дороги по неустановленным причинам маршрутка врезалась в заднюю часть автобуса. По словам очевидцев на месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.

В результате аварии трое пассажиров получили травмы. Очевидцы отмечают, что в ДТП пострадала одна женщина и две девушки примерно 18-19 лет. Всех их госпитализировали. Подробности аварии уточняются, проводится проверка.

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Видео: Piter.TV

Теги: автобус, маршрутка, станция метро москвовская
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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