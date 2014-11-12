Суд определил вердикты в отношении фигурантов уголовного расследования.

В российской столице вынесен приговор по уголовному делу о пожаре в здании гостиницы "Вечный Зов". Прокуратура региона уточнила, что 37-летний генеральный директор ООО "Вечный зов Премиум" Алексей Пустовой был признан виновным по части 3 статьи 219 УК РФ. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности должностным лицом, на котором лежала ответственность по их соблюдению. Суд счел, что действия фигуранта расследования повлекла за собой гибель двух лиц по неосторожности. Также вина мужчины признана по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ. В этом случае говорится об оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Известно, что 44-летняя управляющая отелем Евгения Чумаколенко признана виновной по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ. Срок получила и 52-летняя жительница столицы - генеральный директор организации-арендодателя помещений Татьяна Вербицкая. ЕЕ признали виновной по части 5 статьи 33, пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ.

Подсудимые, достоверно зная, что здание не может эксплуатироваться в качестве гостиницы, так как не отвечает требованием пожарной безопасности, желая извлечь максимальную выгоду и уменьшить затраты, не принимали мер для приведения помещений в соответствии с противопожарными требованиями и продолжали оказывать гостиничные услуги. прокуратура Москвы

Напомним, что четвертого мая 2021 года в гостинице на Шестой Кожуховской произошел пожар, в результате которого два человека кончались, еще девять постояльцев, в том числе восьмерых несовершеннолетних граждан, пострадали. Ссуд приговорил Пустового к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Чумаколенко – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно при испытательном сроке на 2 года, Вербицкую – к 1 году 6 месяцем лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. На текущий момент приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на Витебском проспекте.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы