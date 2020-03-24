Вымогателей денег заметили на Выборгской набережной

Компания уже стала знакома петербургским водителям.

Петербуржцы вновь сообщили о мужчинам, которые на проезжей части просят денег на бензин. Видео с места событий пользователь опубликовал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 24 марта.

На нем видно, что помочь неизвестным остановилась другая машина. Также был замечен ребенок. В этот раз компания остановилась на Выборгской набережной. Петербуржцы считают, что это мошенники. Они просят денег на бензин, но при этом от самого бензина отказываются.

По словам очевидцев, с такими же регистрационными номерами автомобиль замечали уже в разных районах города.

Накануне мужчины с ребенком буквально бросались под машины на КАД,

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK