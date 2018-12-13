Вылет самолета из Петербурга в Анталью задержали из-за плохого самочувствия пассажира

Туристы отправились на берега Средиземного моря с задержкой.

Как рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на борту самолета, отправлявшегося в Турцию из аэропорта "Пулково", произошло ЧП. Инцидент произошел в ночь на вторник, 14 мая.

"Ночью самолет Пулково-Анталья вылет в 01:20 был приостановлен из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В 02:07 - еще ждали вылета" - написал анонимный пользователь.

Согласно табло петербургского аэропорта, самолёт Boeing 777-200 авиакомпании "Северный Ветер" вылетел в пункт назначения в 02:30 ночи.

Заметим, что сообщения о задержке рейсов из Петербурга в турецкую Анталью также появлялсь 11 мая. Тогда вылет туристов задержался на 12 часов.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"