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Рейс из Петербурга в Анталью задерживается на 12 часов
Сегодня, 10:19
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TretyakovaS

Рейс из Петербурга в Анталью задерживается на 12 часов

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Предположительно, борт покинет Северную столицу в 14:00.

В субботу, 11 мая задерживается рейс авиакомпании "Азур эйр" из Петербурга в Анталию. Такая информация появилась на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

Планируется, что борт вылетит из Петербурга в 14:00. Уточняется причина задержки.

Воздушное судно должно было покинуть город в 2:15 ночи. Однако затем отправление дважды перенесли. Сначала на четыре утра, затем время вылета снова изменилось.

На сайте авиакомпании "Азур эйр" информируют об еще восьми задержках. Все они прибывают в аэропорт Антальи или вылетают из него.

Теги: новости петербурга, новости спб, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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