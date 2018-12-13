Рейс из Петербурга в Анталью задерживается на 12 часов

Предположительно, борт покинет Северную столицу в 14:00.

В субботу, 11 мая задерживается рейс авиакомпании "Азур эйр" из Петербурга в Анталию. Такая информация появилась на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

Планируется, что борт вылетит из Петербурга в 14:00. Уточняется причина задержки.

Воздушное судно должно было покинуть город в 2:15 ночи. Однако затем отправление дважды перенесли. Сначала на четыре утра, затем время вылета снова изменилось.

На сайте авиакомпании "Азур эйр" информируют об еще восьми задержках. Все они прибывают в аэропорт Антальи или вылетают из него.