Вылет рейса Utair из Тюмени в Ереван задержан на 10 часов из-за неисправности самолета

СМИ: причиной считается техническая неисправность.

Вылет рейса 9875 из Тюмени в Ереван задержан на 10 часов из-за неисправности самолета. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на справочную службу местного аэропорта Рощино. Ранее стало известно о том, что пассажиры рейса компании Utair увидели во время разгона несколько вспышек по левому борту. После этого, по данным Telegram-канала Mash, экипажу пришлось прервать вылет.

Разгон был прерван и самолет вернулся на место посадки. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружено. Следователи проводят проверку. прес-служба Центрального Межрегионального следственного управления на транспорте

Рейс должен был вылететь согласно расписанию 25 декабря в 07:20 по местному времени (05:20 по московскому времени), однако сейчас он задержан до 17:00 (15:00 по Москве). Представители Уральской транспортной прокуратуры заметили, что на самолете зафиксирована техническая неисправность. При этом пассажиры получают услуги в полном объеме. Не исключено, что причина задержки рейса кроется в помпаже двигателя. На перелет зарегистрировались 176 пассажиров, из которых 18 - дети.

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Фото и видео: Telegram / Mash

