  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолет в Хургаду остановили на взлетной полосе в Пулково
Сегодня, 15:32
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Самолет в Хургаду остановили на взлетной полосе в Пулково

0 0

Это произошло по техническим причинам, отправку перенесли.

Вылет борта из аэропорта Пулково в Хургаду прервали, пассажиров вернули в терминал. Об этом 19 июня пишет 78.ru. 

Как рассказали находившиеся в самолете, судно уже набирало скорость для вылета, однако внезапно затормозило и остановилось. Всех высадили. Это произошло по техническим причинам, отправку перенесли. С людьми работали представители авиакомпании. 

19 июня вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Петербурга в Хургаду отложен по техническим причинам. 220 пассажиров размещены в аэропорту Пулково. Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их необходимыми услугами в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии