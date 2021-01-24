Самолет в Хургаду остановили на взлетной полосе в Пулково

Это произошло по техническим причинам, отправку перенесли.

Вылет борта из аэропорта Пулково в Хургаду прервали, пассажиров вернули в терминал. Об этом 19 июня пишет 78.ru.

Как рассказали находившиеся в самолете, судно уже набирало скорость для вылета, однако внезапно затормозило и остановилось. Всех высадили. Это произошло по техническим причинам, отправку перенесли. С людьми работали представители авиакомпании.

19 июня вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Петербурга в Хургаду отложен по техническим причинам. 220 пассажиров размещены в аэропорту Пулково. Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их необходимыми услугами в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Piter.TV