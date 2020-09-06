Виедо: Байкер на скорости влетел в легковушку в Колпино

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы.

Накануне в Колпино случилось ДТП, в результат которого мотоциклист получил тяжелые травмы. Piter.TV публикует момент аварии.

Инцидент случился вечером 5 сентября на перекрестке улиц Братьев Радченко и Ленина. Иномарка Сузуки Витара проехала на красный свет и совершила столкновение с мотоциклом "Кавасаки". В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали о похожей аварии в Калининском районе: совершая левый поворот, женщина-водитель не пропустила "Харлей", в результате чего двухколесник врезался в переднюю часть иномарки. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

Видео: Piter.TV