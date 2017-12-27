В МЧС рассказали о ночном пожаре на Перекопской

В службе подтвердили информацию о погибшей.

В ночь на 18 января в Адмиралтейском районе вспыхнул пожар в пятикомнатной коммуналке. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что в результате происшествия есть пострадавшие, а также погибшие.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС Андрей Литовки сообщил, что информация о возгорании в доме № 3 на улице Перекопской поступило ровно в 4:00 утра. Как оказалось, загорелась кухня в 5-комнатной коммунальной квартире. Огонь охватил 25 квадратных метров помещения.

В 04:13 происшествию присвоили повышенный номер сложности 1 БИЗ из-за того, что существовала опасность того, что огонь распространиться дальше.

Общими силами 7 единиц техники и 25 человек огонь удалось частично ликвидировать в 04:49. Окончательно его потушить пожарные смогли только в 07:04 утра.

В результате случившегося погибла пожилая женщина. Ранее Piter.tv сообщал еще о семи пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу