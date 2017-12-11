Видео жуткого пожара из Китая: Сгорела самая высокая пагода в Мире

Очевидцы опубликовали видео страшного пожара в провинции Сычуань.

Накануне, 10 декабря, в Китае произошел страшный пожар, который дотла уничтожил самую большую в Мире пагоду.

16-этажная пагода достигала в высоту 150 метров и являлась самой высокой пагодой в Мире. Она относилась к части древнего буддийского храмового комплекса, возведенного в 10 веке нашей эры. Считается, что ее строительством занималась императорская династия Тин. Вместе с пагодой сгорел и двухэтажный молельный дом. Огонь уничтожил строения до основания.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: YouTube/World S