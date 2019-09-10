Видео: женщины решили успокоить шумных детей и распилили качели

Местные жительницы деревни Бегуницы решили, что для создания тишины во дворе дома, нужно избавиться от скрипучих качелей.

В понедельник, 9 сентября, между старшим и младшим поколением в деревне Бегуницы завязался конфликт. Две женщины, недовольным шумным поведением детей на площадке, придумали решение проблемы и распилили качели. Видео поделился пользователь YouTube Андрей Карлов.

Инцидент произошел в деревне Бегуницы во дворе дома №80. Женщины пожаловались на то, что ребята слишком громко ведут себя на детской площадке и решили усмирить детвору, уничтожив деревянный аттракцион. Местная жительница с пилой в качестве аргумента заявила о том, что скрип и детские скрипы не дают отдыхать столетней бабушке.

В действия неизвестных постарались вмешаться родители, но им не удалось остановить женщин.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте отметили, что нужно было смазать качели и таким образом решить проблему.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что опасный аттракцион с высунувшимся из окна ребенком обеспокоил жителей Нового Девяткино.

Видео: Андрей Карлов / YouTube