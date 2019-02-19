Видео: во Всеволожске "бэтмен" ворует чай

На днях во Всеволожске видеокамеры одного из центров запечатлели необычного воришку, который украл несколько банок чая из автомата в холле. Ролик был опубликован в группе "ВСЕВОЛОЖСК Вконтакте".
По данным очевидцев, шокирующее ограбление случилось рано утром 18 февраля в ТЦ "Пирамида". Неизвестный проник на территорию центра и вскрыл автомат с чаем. Забрав несколько банок с листьями, неизвестный скрылся.
Наш чай так хорошо, что его даже воруют
– подписали ролик пользователи
Представители компании дали вору прозвище "чайный бэтмен" и обратились ко всем свидетелям за информацией.
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Видео: группа "ВСЕВОЛОЖСК Вконтакте"
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