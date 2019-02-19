Видео: во Всеволожске "бэтмен" ворует чай

Представители компании дали вору прозвище "чайный бэтмен".

На днях во Всеволожске видеокамеры одного из центров запечатлели необычного воришку, который украл несколько банок чая из автомата в холле. Ролик был опубликован в группе "ВСЕВОЛОЖСК Вконтакте".

По данным очевидцев, шокирующее ограбление случилось рано утром 18 февраля в ТЦ "Пирамида". Неизвестный проник на территорию центра и вскрыл автомат с чаем. Забрав несколько банок с листьями, неизвестный скрылся.

Наш чай так хорошо, что его даже воруют

– подписали ролик пользователи

Представители компании дали вору прозвище "чайный бэтмен" и обратились ко всем свидетелям за информацией.

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Видео: группа "ВСЕВОЛОЖСК Вконтакте"